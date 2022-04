Ökonomisch ist Österreichs Sport weiterhin „Europameister“

Auf das Rekordjahr 2019 bezogen liege der Anteil des Sports am BIP (6,8 Prozent entstehen im Sport oder im Zusammenhang mit Sport) sowie an der Gesamtbeschäftigung (7,7 Prozent) jedenfalls in keinem anderen EU-Land auch nur ansatzweise so hoch wie in Österreich, hieß es. Mit Respektabstand folgen Deutschland, Kroatien und Polen. Sport im weiteren Sinne entspreche hierzulande etwa dem 2,7-fachen des Hochbaus, so Helmenstein. „Und 357.000 Beschäftigte, das ist so, als ob ganz Graz und Villach im Sport tätig sein würden.“ Arbeitsplätze im Sport im weiteren Sinn würden für ein zusätzliches Steueraufkommen von 8,4 Mrd. Euro sorgen.