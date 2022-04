Gall bei Alps-Radtour Gesamt-Sechster - Sieg an Bardet

Der Osttiroler Radprofi Felix Gall hat sich auch am letzten Tag der Generalprobe für den Giro d‘Italia stark präsentiert. Bei widrigen Bedingungen errichte der 24-Jährige am Freitag auf dem 5. Teilstück der Tour of the Alps um Lienz (114 km) den elften Rang und schloss das Rennen als Gesamt-Sechster ab. Im mehr als 20 Prozent steilen letzten Anstieg nach Stronach gab es einen Umsturz in der Gesamtwertung, der Franzose Romain Bardet triumphierte in diesem ProTour-Bewerb.