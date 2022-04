Importierter Urin soll Panda in Dänemark zur Paarung bewegen

Der Kopenhagener Zoo greift zu ungewöhnlichen Mitteln, um sein Panda-Männchen nach drei Jahren endlich zur Paarung zu bewegen. „Wir haben Urin von zwei anderen Männchen in Europa importiert“, sagte Direktor Mads Bertelsen der Nachrichtenagentur Ritzau am Freitag. „Das haben wir in seinem Gehege verspritzt, so dass er das Gefühl bekommt, dass er Konkurrenz hat, und sich anstrengt.“