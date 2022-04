Verstappen als Nummer 1 ins Formel-1-Sprintrennen in Imola

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird das samstägige Sprintrennen vor dem Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (16.30 Uhr/live ServusTV und Sky) aus der besten Startposition in Angriff nehmen. Der Red-Bull-Pilot drehte am Freitag im verregneten Qualifying die schnellste Runde, distanzierte den WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari um 0,779 Sekunden. Mercedes schaffte es nicht in die letzte Phase, Lewis Hamilton wurde nur 13.