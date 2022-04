Golfprofi Nemecz nach starker Runde in Tarragona Sechster

Der steirische Golfprofi Lukas Nemecz hat am Freitag beim Turnier der europäischen World Tour in Tarragona mit einer fehlerlosen 64er-Runde (6 unter Par) aufgezeigt. Damit verbesserte sich der 32-Jährige bei diesem Zwei-Millionen-Turnier mit dem Gesamtscore von sieben Schlägen unter Par um 42 Positionen auf den geteilten vierten Rang. Ähnliches hatte Nemecz in dieser Saison schon in Doha geschafft, wo er zur Halbzeit Sechster war und am Ende den 27. Rang belegte.