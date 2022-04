Rio de Janeiro feiert wieder Karneval

Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr und der Verschiebung im Februar sind beim Karneval von Rio de Janeiro wieder die besten Sambaschulen der Stadt zu den berühmten Umzügen im Sambodrom gestartet. „Das ist ein wunderbares Gefühl, zurück zu sein“, sagte João Paulo Damasio von der „Mangueira“, einer der beliebtesten Sambaschulen Rios, der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend (Ortszeit). „Spezieller als in anderen Jahren, die doppelte, dreifache Emotion.“

Den Anfang in der Spezialgruppe machte am Freitagabend die „Imperatriz Leopoldinense“. Sie würdigte den Regisseur Arlindo Rodrigues, der die Imperatriz im Jahr 1980 zu ihrem ersten von acht Siegen bei der Meisterschaft der Sambaschulen geführt hatte. Die „Mangueira“, beim bisher letzten Karneval 2020 Siegerin mit einer Neuauslegung des Lebens Jesu, sollte diesmal anschließend in die Geschichte der Schule blicken.