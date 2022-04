NEOS wollen zuverlässigen Plan für sichere Energieversorgung

Die NEOS werfen Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor, zu wenig für eine sichere Energieversorgung zu sorgen. „Gewessler scheint in wochenlanger Schockstarre zu verharren und muss endlich aufwachen und aktiv werden“, meinte NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger gegenüber der APA. Kommenden Mittwoch will man das Thema in der Aktuellen Europastunde im Nationalrat behandeln.