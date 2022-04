Verstappen in Imola Sprint-Sieger vor Leclerc

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat die erste Sprint-Entscheidung in dieser Formel-1-Saison gewonnen. Der Weltmeister setzte sich am Samstag auf Ferrari-Territorium in Imola durch, hinter ihm landeten WM-Leader Charles Leclerc und Sergio Perez im zweiten Red Bull. Mercedes ging bei der Ouvertüre für den Großen Preis der Emilia-Romagna leer aus. Das Rennen findet am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) statt, Verstappen legt dann von ganz vorne in der Startaufstellung los.