LASK übernimmt Führung in Qualifikationsgruppe vor WSG Tirol

Der LASK hat die Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga übernommen und liegt vier Runden vor Schluss punktgleich mit WSG Tirol sechs Zähler vor dem Abstiegsplatz. Die Linzer besiegten am Samstag SCR Altach mit 2:1 (2:0), die Tiroler feierten gegen die SV Ried einen 2:0-(0:0)-Heimsieg. Das Duo überholte den bisherigen Spitzenreiter Admira, der zu Hause dem TSV Hartberg mit 1:3 (0:2) unterlag. Die Steirer gaben den letzten Platz an Altach ab.