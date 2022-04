Flüchtlingsboot vor libanesischer Küste gekentert

Vor der Küste des Libanon ist ein Boot mit dutzenden Flüchtlingen an Bord gekentert. „45 Menschen wurden gerettet“, sagte Verkehrsminister Ali Hamieh am Samstagabend im örtlichen Rundfunk. Zudem sei die Leiche eines Kindes geborgen worden. An Bord des Bootes befanden sich demnach rund 60 Menschen.