Feuerwehr im Salzkammergut bekämpft Ölaustritt

Heizöl in der Traun in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) haben Samstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren im Salzkammergut ausgelöst. Ein Spaziergänger hatte den Ölfilm im Fluss und entsprechenden Geruch bemerkt und ein Mitglied der örtlichen Feuerwehr angesprochen, der mit seiner Ehefrau spazieren ging. Sofort wurden zusätzlich weitere Stützpunkte alarmiert, um mehrere Ölsperren zu errichten, teilte die Feuerwehr Bad Ischl in einer Presseaussendung am Sonntag mit.