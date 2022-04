Rendi-Wagner fordert Regierung zur Neuwahl auf

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sieht eine Reihe von Versäumnissen und Fehlern der Regierung, von Corona über die Teuerung bis zur Klimapolitik. Deshalb legte sie Türkis-Grün in der ORF-“Pressestunde“ am Sonntag nahe, „den Weg frei zu machen für Neuwahlen“. Kommt es dazu, sei Platz 1 und eine „bessere Regierung“ bilden zu können das Ziel. Mit ihr als Spitzenkandidatin, „was sonst?“, zeigte sich die Parteichefin, die einigen internen Zwist hinter sich hat, sehr selbstbewusst.

Anders als in so gut wie allen Interviews der letzten Jahre fiel diesmal auch der Name ihres größten internen Kritikers - des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil - nicht. Und Rendi-Wagner wies nachdrücklich auf ihre „harte Arbeit“ dafür hin, dass das Vertrauen in die SPÖ gestiegen ist. Dass man jetzt in den Umfragen auf Platz 1 liegt, sei nicht nur der Schwäche der ÖVP geschuldet, sondern „der eigenen Stärke“. Diese habe sie mit glaubwürdiger Politik - von konsequentem Corona-Management bis zum „klaren Bekenntnis im Kampf gegen die Teuerung“ - gezeigt. „Rückwirkend gesehen“ hätten auch vielkritisierte Schritte wie die Vertrauensfrage an die Mitglieder und der Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz „uns gestärkt“.