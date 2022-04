Rechtsextreme suchen Ute Bock Haus in Wien heim

Rechtsextreme haben am Sonntag das Ute-Bock-Haus in Wien-Favoriten heimgesucht. Sie befestigten vom Dach herab ein Banner mit fremdenfeindlicher Botschaft an der Fassade, wie „heute.at“ berichtete. Es wurden auch Flyer verteilt, bestätigte die Polizei. „Diese Tat der rechtsextremen Identitären ist nicht tolerierbar“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Der Verfassungsschutz ermittelt. Die Betreiber des Hauses nannten den Vorfall „menschenverachtend und rassistisch“.