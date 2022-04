Erster Saisonsieg für Weltmeister Quartararo in Portugal

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo hat am Sonntag seinen ersten Saisonsieg in der Motorrad-WM gefeiert. Der 23-jährige Yamaha-Pilot triumphierte im GP von Portugal in Portimao souverän vor seinem französischen Landsmann Johann Zarco (Ducati), nachdem er früh die Führung übernommen hatte. Mit seinem insgesamt neunten Erfolg in der Königsklasse setzte sich Quartararo auch in der WM-Wertung an die Spitze, punktgleich mit dem Spanier Alex Rins (Suzuki), dem Tagesvierten.