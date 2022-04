Parlamentswahl in Slowenien wohl mit höherer Beteiligung

In Slowenien hat die Parlamentswahl am Sonntag mit einer höheren Beteiligung als im Jahr 2018 begonnen. Bis 11.00 Uhr gaben 21 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die staatliche Wahlbehörde mitteilte. Die Wahlbeteiligung war zu diesem Zeitpunkt um 3,8 Prozentpunkte höher als vor vier Jahren. Die Wahllokale sind bis 19.00 Uhr geöffnet. Umfragen deuten auf einen Regierungswechsel hin.

Jansa gab am Sonntagmorgen in seiner Wohnsitzgemeinde Sentilj bei Velenje seine Stimme ab. „Diese Wahl entscheidet nicht nur über die nächsten vier, sondern über die nächsten zehn Jahre“, sagte er vor Journalisten. Golob (55) musste per Briefwahl votieren, weil er sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Am Sonntag befand er sich noch in häuslicher Isolation in seinem Heimatort Nova Gorica im Westen Sloweniens. Er habe er nur leichte Symptome und sehe der Genesung entgegen, betonte Golob.