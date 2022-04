Thiem erhofft in zweiter Saisonhälfte „wieder größere Dinge“

Dominic Thiem setzt vor seinem insgesamt dritten Match nach seiner Rückkehr nach langer Verletzungspause seine Erwartungen weiter vorerst niedrig an. Für Estoril, wo er am Dienstag in Runde eins auf den Franzosen Benjamin Bonzi trifft, hat sich Thiem erst nach seiner Coronaerkrankung unmittelbar nach seinem Aus beim Marbella-Challenger entschieden. In Richtung Topform bzw. „nahe bei den 100 Prozent“ erwartet sich der Ex-Weltranglisten-Dritte dann in der zweiten Saisonhälfte.

„Jetzt sind die Erwartungen sehr niedrig. Jedes gewonnene Match ist ein Riesenbonus für mich“, erklärte Thiem in einem am Sonntag von seinem spanischen Management übermittelten Audio-File. „Das erste kurzfristige Ziel ist, dass ich bei den French Open in ansprechender Form bin, ich vielleicht ein paar Matches gewinnen kann oder dass ich mit den absoluten Topspielern gut mitspielen kann“, hofft der insgesamt vierfache Major-Finalist, der 2020 die US Open gewonnen hat. In Paris, wo er schon zweimal im Endspiel stand, „erwarte ich mir auch keine Wunderdinge“.

Danach kommt die Rasensaison. „Da war ich auch in der Vergangenheit nicht zu erfolgreich.“ Erst danach kommt die Zeit, in der er sich „auch wieder größere Dinge von mir selber erwarte“. Im zweiten Teil der Sandsaison (nach Wimbledon) und dann „im amerikanischen Hardcourt-Swing“. „Da will ich wieder nahe bei den 100 Prozent sein.“ Speziell meint er die Events in Toronto, Cincinnati und die US Open. Sein Ziel ist es auch, wieder viele Punkte zu machen. „Und mir eine gute Basis für das neue Jahr zu legen.“