Erdrutschsieg für Freiheitsbewegung bei Slowenien-Wahl

SDS-Vizechef Aleš Hojs räumte unmittelbar nach Wahlschluss die Niederlage der bisher größten Parlamentspartei ein. „Wir müssen dem relativen Wahlsieger gratulieren“, sagte Hojs. „Offenbar haben die Menschen wieder auf ein neues Gesicht gesetzt“, sagte er mit Blick auf den erst im Jänner in die slowenische Politik eingestiegenen früheren Chef des größten slowenischen Stromversorgungsunternehmens Gen-I. Dessen Stellvertreterin Marta Kos zeigte sich in einer ersten Reaktion „überrascht“ von dem Ergebnis, das man in dieser Deutlichkeit nicht erwartet hatte.