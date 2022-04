Sozialleistungen verloren heuer 36 Mio. Euro an Kaufkraft

Die Teuerungswelle schlägt sich auch bei den Sozialleistungen nieder: Sie verlieren massiv an Kaufkraft. 36 Mio. Euro an Kaufkraft haben Familienbeihilfe, Studienbeihilfe, Mindestsicherung, Pflegegeld, Arbeitslosengeld und Ausgleichszulage seit Jahresbeginn durch die hohe Inflation eingebüßt, ergab eine Analyse des sozialliberalen Momentum Instituts. Dieses empfiehlt eine Valorisierung der Sozialleistungen anstelle eines einmaligen Teuerungsausgleichs.

„Der Kaufkraftverlust bei den Sozialleistungen ist für Haushalte, für die jeder Euro zählt, in Zeiten hoher Inflation kaum zu verkraften“, merkt Joel Tölgyes, Ökonom des Momentum Instituts, an. Die nachhaltigste Unterstützung für sie wäre, die Sozialleistungen anzuheben.

Denn die Geringverdiener, die durch die rasante Teuerung bei Wohnen und Heizen überdurchschnittlich stark betroffen sind, sind besonders auf Sozialleistungen angewiesen. Diese verlieren durch die Teuerung massiv an Wert. Was besonders schwer wiegt, weil sie schon in der Vergangenheit nicht regelmäßig und nicht ausreichend an die Teuerung angepasst wurden.