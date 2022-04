Installationsbetrug in Wien und Niederösterreich aufgedeckt

Ohne Fachwissen, aber mit sehr forschem Auftreten hat ein 25-Jähriger mindestens 17 Privathaushalte in Wien und Niederösterreich abgezockt: Über eine Telefonnummer im Internet bot sich der einschlägig vorbestrafte Mann als Notfalls-Installateur an, für seine mangelhaften Arbeiten verlangte er „Fantasiepreise“, berichtete Gerhard Winkler, Leiter der Außenstelle Süd des Landeskriminalamts Wien. Die Ermittler gehen von einer hohen Zahl noch unbekannter Opfer aus.

Von Juli bis zu seiner Festnahme im Dezember vergangenen Jahres in der Wohnung seiner Eltern soll der Beschuldigte mit buchstäblichem Pfusch sein Geld verdient haben - der bisher eruierte Schaden beläuft sich auf knapp 27.000 Euro. Die Betroffenen waren 23 bis 81 Jahre alt, 14 Fälle tauchten bisher in Wien auf, drei in Niederösterreich. Besonders dreist ging der Mann Anfang September 2021 vor: Einige Stunden lang werkte er an einem defekten Elektrokasten, dafür kassierte er 10.000 Euro. Die Hälfte hatte das gehörlose und sprechbehinderte Opfer daheim, der Rest wurde von der Bank geholt.