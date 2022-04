ISS-Weltraumtouristen auf der Erde zurück

Eine Gruppe von Weltraumtouristen ist von der Internationalen Raumstation ISS zurück auf der Erde. Am Montag setzte die Kapsel der vier Männer im Atlantik vor der Küste Floridas auf. Der spanisch-amerikanische Astronaut Michael López-Alegría, US-Unternehmer Larry Connor, der israelische Unternehmer Eytan Stibbe und der kanadische Investor Mark Pathy waren am 8. April mit einer „Crew Dragon“-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet.