Celtics finalisieren Play-off-“Sweep“ gegen Nets

Gute Chancen auf die nächste Runde haben die Dallas Mavericks. Durch das klare 102:77 gegen die Utah Jazz führen sie in ihrer „Best of seven“-Serie mit 3:2. Sollte das Team aus Texas auch am Donnerstag in Salt Lake City gewinnen, hätten es erstmals seit dem Titelgewinn 2011 die erste Runde der Play-offs überstanden. „Noch ist nichts erledigt, wir müssen noch eins gewinnen“, sagte Luka Doncic, der mit 33 Punkten beste Werfer der Partie.