Wacker Innsbruck vor Protestkomitee-Urteil am Scheideweg

Auf Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck warten entscheidende Stunden. In der Nacht auf (den morgigen) Mittwoch lief um 0.00 Uhr die Frist ab, um die ausstehenden Spielergehälter zu überweisen. Sollte das Geld nicht fließen, sind die Vertragsverhältnisse beendet und die Profis ablösefrei zu haben. Zudem wird am Mittwoch das Urteil des Bundesliga-Protestkomitees in zweiter Instanz zur Spielgenehmigung der Tiroler für 2022/23 erwartet, und auch hier schaut es nicht gut aus.

Als wahrscheinliches Szenario gilt, dass die GmbH, also die Profi-Abteilung, mit kolportierten Außenständen von rund zwei Millionen Euro in Konkurs geht. Sollte es gelingen, den Verein mit Schulden von etwa einer Million Euro zu retten, könnte Wacker in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen, wo derzeit die zweite Mannschaft im Einsatz ist. Sollten jedoch sowohl die GmbH als auch der Verein in die Insolvenz schlittern, wären wohl eine Neugründung und ein Neubeginn in der untersten Liga unumgänglich.