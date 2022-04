Tote durch Schüsse in russischem Kindergarten

In einem Kindergarten in Russland hat ein bewaffneter Mann laut Medienberichten am Dienstag mehrere Menschen erschossen. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete, bei dem Angriff in der zentralrussischen Region Uljanowsk seien zwei Kinder getötet worden. Laut der Nachrichtenagentur Interfax gab es insgesamt vier Tote.