Kärntner Polizei rüstet sich für inoffizielle GTI-Treffen

Das Dilemma ist altbekannt: Zwar füllen Fans von GTI und Co. an Wörthersee, Keutschacher See und Faaker See die Betten in der Vorsaison - so mancher kann sich aber nicht benehmen und raubt Anrainern mit „Gummi-Gummi“, lauten Motorengeräuschen oder absichtlich verursachten Fehlzündungen den Schlaf. Speziell an den Wochenenden herrscht bis spät in die Nacht Hochbetrieb auf und neben der Straße.