Zwei Tote bei erneutem Ebola-Ausbruch im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens zwei Menschen bei einem erneuten Ebola-Ausbruch gestorben. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag mit. Der erste Fall war demnach am Wochenende in der Stadt Mbandaka in der nordwestlichen Provinz Equateur bestätigt worden. Am Dienstag meldeten Gesundheitsbehörden dann den Tod einer 25-Jährigen, zu der nach WHO-Angaben mindestens 145 Menschen Kontakt hatten.