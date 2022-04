Wien will 1.000 neue Lehrerposten

Die Corona-Förderstunden, so betonte Wiederkehr, seien hilfreich gewesen. Der Bedarf an zusätzlichem Personal sei aber unverändert da, weil die Auswirkungen der Pandemie auf das Bildungssystem noch immer stark spürbar seien - etwa durch Lernrückstände, die sich durch Distance Learning ergeben hätten. Akut werde der Bedarf nun aber auch durch Menschen, die aus dem Kriegsgebiet nach Österreich kommen.

Polaschek betonte am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag, dass Wien bereits durch das „100-Schulen-Projekt“ zur Förderung benachteiligter Standorte zusätzliche Mittel bekommen habe. Auch für den Unterricht ukrainischer Schülerinnen und Schüler stelle man Ressourcen bereit - wenn es im Herbst durch steigende Flüchtlingszahlen einen Mehrbedarf gebe, werde man sich das auch ansehen. Gleichzeitig verwies Polaschek aber auch darauf, dass die Stadt auch selbst zusätzliche Lehrkräfte anstellen könne. Auch andere Bundesländer würden über das vom Bund zur Verfügung gestellte Kontingent hinaus Lehrer selbst finanzieren.

Viele Allgemeinbildende Höhere Schulen (AHS) würden derzeit nämlich maximal nur sieben Kinder aus der Ukraine aufnehmen, denn ab dem achten müssten sie eine Deutschförderklasse eröffnen. Somit würden Kinder unabhängig von ihren Bildungshintergründen an die Mittelschulen kommen - die ohnehin schon vor großen Herausforderungen stünden, wie er beklagte. „Hier verlangen wir von Bildungsminister (Martin, Anm.) Polaschek mehr Praxisnähe in der Umsetzung.“

Die Wiener Grünen stießen am Nachmittag via Aussendung ins selbe Horn wie der ÖVP-Minister. Wiederkehr habe sich ein „Sehr Gut“ verdient, jedoch nur was das Abgeben von Verantwortung anbelange, befanden die Bildungssprecherin und der Bildungssprecher der Partei, Julia Malle und Felix Stadler. Wien, so hoben sie hervor, könne jederzeit mehr Personal anstellen.