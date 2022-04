Dominic Thiem erleidet auch in Estoril Auftakt-Niederlage

Dominic Thiem muss auf den ersten Sieg auf der ATP-Tour seit 12. Mai 2021 weiter warten: Der 28-jährige Niederösterreicher unterlag am Dienstag in seinem dritten Comeback-Turnier nach Marbella und Belgrad auch in Estoril gleich zum Auftakt. Thiem verlor gegen den Franzosen Benjamin Bonzi (ATP-58.) nach 1:46 Stunden mit 3:6,6:7(9). Besonders bitter: Im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Thiem drei Satzbälle.