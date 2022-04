Thiem wartet weiter auf ersten Sieg nach Comeback

Dominic Thiem muss auf den ersten Sieg auf der ATP-Tour seit 12. Mai 2021 weiter warten: Der 28-jährige Niederösterreicher unterlag am Dienstag in seinem dritten Comeback-Turnier nach Marbella und Belgrad auch in Estoril gleich zum Auftakt. Thiem verlor gegen den Franzosen Benjamin Bonzi (ATP-58.) nach 1:46 Stunden mit 3:6,6:7(9). Besonders bitter: Im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Thiem drei Satzbälle.

Bonzi, der seit 2015 auf der Tour spielt, aber dieses Jahr sein bisher mit Abstand bestes Tennis zeigt, war zufrieden. „Ich bin sehr glücklich, denn es ist nie einfach, gegen Dominic zu spielen. Er ist einer der Top-Spieler, es ist nicht leicht, sich zu erholen und wieder auf die Tour zurückzukommen.“ Er hatte sich mit dem Halbfinale in Marseille, in dem er nur knapp gegen Andrej Rublew verloren hatte, und der dritten Runde in Indian Wells (knappes Aus gegen Jannik Sinner) in den Top 70 etabliert.