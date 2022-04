Passanten Kopfstiche versetzt: Psychisch Kranker vor Gericht

Am Mittwoch wird am Landesgericht gegen einen 35-jährigen Mann verhandelt, der am 26. Oktober 2021 in Wien-Brigittenau fünf Passanten in den Kopf gestochen hatte. Da das Filetmesser, das er sich zuvor aus einem Schnitzellokal besorgt hatte, eine stumpfe Klinge aufwies, wurde keines der Opfer schwer verletzt. Sie trugen oberflächliche Schnitt-, leichte Stichverletzungen bzw. Rissquetschwunden durch Schläge mit dem Messerknauf davon.