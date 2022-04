ManCity gewann CL-Halbfinal-Offensivspektakel gegen Real 4:3

David Alaba darf weiter auf sein drittes Finale in der Fußball-Champions-League hoffen. Real Madrid musste sich am Dienstag mit dem Wiener im Halbfinal-Hinspiel bei Manchester City zwar mit 3:4 (1:2) geschlagen geben, hat aber im Rückspiel am 4. Mai noch alle Chancen. In der packenden Partie war ManCity die dominierende Mannschaft und lag dreimal mit zwei Treffern in Führung, doch Real gelang stets der Anschluss. Alaba wurde in der Pause angeschlagen ausgetauscht.