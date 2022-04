Miami im NBA-Play-off weiter - Phoenix holt dritten Sieg

Die Phoenix Suns gewannen zu Hause gegen die New Orleans Pelicans mit 112:97 und gingen in der Serie mit 3:2 in Führung. Die Nummer 1 nach dem Grunddurchgang konnte sich auf Mikal Bridges (31 Punkte) und Chris Paul (22 Punkte, 11 Assists) verlassen. Topscorer Devin Booker fehlt den Suns weiter verletzt, er wird auch in nächsten Spiel in New Orleans am Donnerstag nicht dabei sein. Brandon Ingram kam für die „Pels“ dieses Mal nur auf 22 Zähler.