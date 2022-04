Filmfestival Crossing Europe startet in Linz

Das Festival, das heuer erstmals unter der Leitung von Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler steht, wird u.a. mit Nicolette Krebitz‘ Berlinale-Beitrag „AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe“, mit Sophie Rois in der Rolle einer alternden Schauspielerin, die mit ihrem jungen Problemschüler durchbrennt, eröffnet. Die portugiesische Doku „Journey to the Sun“ von Susana de Sousa Dias und Ansgar Schaefer zeigt am Eröffnungsabend das Schicksal von Kindern, die aus dem zerbombten Nachkriegs-Wien zu Gastfamilien nach Portugal geschickt wurden, um sich vom Trauma des Krieges zu erholen.