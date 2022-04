Das Innenministerium der abtrünnigen prorussischen Region Transnistrien in Moldawien meldet den Beschuss von ukrainischem Gebiet aus. In der Nacht sei ein Ort, in dem es ein großes Munitionslager gebe, beschossen worden. Zudem seien Drohnen aus der Ukraine gesichtet worden. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.