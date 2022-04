Höheres Defizit und Schuldenquote wegen Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Konflikt und die notwendige Entlastungsmaßnahmen gegen hohe Energiepreise belasten den Staatshaushalt, erklärte Brunner in einer schriftlichen Stellungnahme nach dem Ministerrats-Beschluss. „Putins Angriff und die Folgen sorgen dafür, dass wir auch in Österreich unser Budget nachbessern müssen. Der Krieg und seine Auswirkungen führen zu gesunkenen Wachstumsprognosen und damit zu geringeren Einnahmen, machen aber auch Entlastungs- und strategische Investitionsmaßnahmen notwendig.“

Die Bundesregierung wolle die schlimmsten Auswirkungen auf Bevölkerung und Wirtschaft abfedern und „jene unterstützen, die am stärksten unter den steigenden Energiepreisen leiden“. „Das tun wir mit insgesamt 4 Milliarden Euro und damit in einem höheren Ausmaß als die meisten anderen Länder“, wies er auf die zum Teil bereits in Umsetzung befindlichen Entlastungs-Pakete hin - ein Teil davon wird am heutigen Mittwoch im Nationalrat (u.a. eine Entlastung der Pendler) beschlossen.