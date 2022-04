Keine Förderung: Wiener Community-TV-Sender Okto vor dem Aus

Der Wiener Community-TV-Sender „Okto“ wird von der Stadt Wien nicht mehr gefördert. Das teilte ein Sprecher des Wiener Finanzstadtrats Peter Hanke (SPÖ) der APA am Mittwoch mit. Man werde künftig Projekte abseits des linearen Fernsehens unterstützen, wurde betont. Der seit 2005 bestehende offene Sender dürfte damit in dieser Form Geschichte sein - wie die Betreiber auch auf der Homepage erläuterten. Kritik kommt von den Grünen, positive Reaktionen von FPÖ und ÖVP.

Man müsse nun die Dienstverhältnisse der angestellten Mitarbeiter auflösen, wurde beklagt. Laut Stadt handelt sich um 17 Vollzeitäquivalente. Der Sendebetrieb solle so lange wie möglich aufrechterhalten bleiben. Laut „Standard“ wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits via Mail informiert.

Man hoffe nun, das Ruder noch herumreißen zu können. Es gebe „Krisengespräche“ mit politischen Entscheidungsträgern. Dies sei man den Sendungsmacherinnen und Sendungsmachern schuldig, „die in 16,5 Jahren und 551 Sendereihen unentgeltlich und mit viel Herzblut rund 12.000 Stunden einzigartiges TV-Material geschaffen haben.“

Verärgert reagierte Eva Blimlinger, Mediensprecherin im Grünen Parlamentsklub. „In der Stadt Wien wird mit zweierlei Maß gemessen. Jahr für Jahr verpulvert sie Millionen an Steuergeld für Inserate und schleust diese teils geschickt, teils weniger geschickt, an der Medientransparenzdatenbank vorbei“, kritisierte sie in einer Aussendung. Die Praxis „parteinahen Verlagshäusern Millionenbeträge über klandestine Inseratengeschäfte zuzuschieben und gleichzeitig Förderungen für qualitativ hochwertige Medien zu streichen“ müsse ein Ende haben. Auch der Österreichische Journalist*innen Club (ÖJC) kritisierte die Entscheidung. Präsident Oswald Klotz forderte Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) dazu auf, den Schritt „noch einmal zu überlegen beziehungsweise zurückzunehmen“.