Bis Samstag auch Masern-Impfung in Covid-Impfstraßen möglich

Bis inklusive Samstag wird in den heimischen Covid-Impfstraßen auch eine Immunisierung gegen Mumps-Masern-Röteln angeboten. Anlässlich der Europäischen Impfwoche (24. bis 30. April) wird auch auf weitere verhinderbare Erkrankungen aufmerksam gemacht. Bei Arztbesuchen sollte der persönliche Impfschutz abgeklärt und gegebenenfalls aufgefrischt oder ergänzt werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) statteten der Impfstraße am Schrödingerplatz in Wien-Donaustadt einen Besuch ab. „Ich will die Gelegenheit nutzen, um einmal mehr auf den immensen Wert von Impfungen hinzuweisen. Mit Sicherheit eine der größten Errungenschaften der Medizingeschichte, die in den vergangenen 200 Jahren entscheidend dazu beigetragen hat, mitunter gefährliche Infektionskrankheiten einzudämmen oder gänzlich auszurotten“, sagte Rauch dabei.

Entgeltliche Einschaltung