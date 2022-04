IHS für höhere Steuertarifgrenzen gegen Teuerung

Experten des Instituts für Höhere Studien (IHS) empfehlen eine einmalige Anhebung der Tarifgrenzen bei Lohn- und Einkommenssteuer, damit Entlastungen der Steuerreform bei der kalten Progression trotz Teuerungswelle greifen. Das geht aus einem der APA vorliegenden Policy Brief anlässlich einer Studie zu Steuerreformen und kalter Progression hervor. Demnach würden die Entlastungen der jüngsten Steuerreform die Effekte der kalten Progression seit 2016 „bei weitem“ übersteigen.

„Der unerwartete Inflationsschub der letzten Monate zieht aber eine weitere Erhöhung der kalten Progression mit sich“, lautet der Befund der IHS-Experten. Für die Erwerbstätigen in Österreich ergebe sich daraus nämlich eine doppelte Belastung: Da die Lohnsteigerungen den Anstieg der Verbraucherpreise wahrscheinlich nicht vollständig kompensieren werden, erlitten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Reallohneinbußen. Aufgrund der größeren Nominallohnsteigerung bewirke die kalte Progression dennoch eine weitere Erhöhung des durchschnittlichen Lohn- und Einkommenssteuersatzes.

Ähnliches wird laut IHS auch für die meisten selbstständig Beschäftigten gelten, da die Erhöhung der Energie- und Materialkosten trotz steigenden Nominaleinkommens auch deren Realeinkommen reduzieren werde. „Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Steuerreform nachgebessert werden sollte“, heißt es in dem Policy Brief. „Um die unerwartet hohe Inflation des Jahres 2022 auszugleichen, schlagen wir eine sehr einfache Maßnahme vor: Eine einmalige Anhebung der Tarifgrenzen des Lohn- und Einkommenssteuertarifs um den Prozentsatz der unerwarteten Erhöhung der Inflation, also etwa 3 Prozentpunkte.“