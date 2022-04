Kein Anstieg der Armut durch Corona

Die Corona-Pandemie hat nicht den befürchteten Anstieg der Armut in Österreich gebracht. Verantwortlich dafür sind zu einem guten Teil die gewährten Sozialleistungen. Auch die Kurzarbeit hat sich diesbezüglich bewährt, geht aus einer Erhebung der „Statistik Austria“ hervor. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sah in einer Aussendung den Beleg dafür, dass die Politik der Regierung Schlimmeres verhindert habe.

Zentrales Ergebnis der Erhebung ist, dass im Vorjahr 160.000 Personen oder 1,8 Prozent der Bevölkerung in Österreich erheblich materiell und sozial benachteiligt waren, da sie sich mehrere grundlegende Ausgaben zur Sicherung des Mindestlebensstandards nach EU-Definition nicht leisten konnten. Diese Zahl ist damit sogar geringer ausgefallen als der Vorjahreswert von drei Prozent. Es gab allerdings auch Daten, die sich verschlechterten wie die Unmöglichkeit, unerwartete Ausgaben zu tätigen, hier gab es einen leichten Anstieg von 18 auf 19 Prozent.

Deutliche Auswirkungen hatte die Pandemie auf die Beschäftigung. Im Jahr 2021 waren deutlich mehr Haushalte von Erwerbslosigkeit oder geringer Erwerbsintensität betroffen: 469.000 Personen bzw. 7,4 Prozent der unter 64-Jährigen lebten in Haushalten, in denen nur eine geringe Erwerbsintensität erreicht wurde. 2020 waren es noch 6,1 Prozent.

Haushalte mit hauptsächlich Sozialleistungen waren häufiger mit Miete oder anderen regelmäßigen Zahlungen in Rückstand als andere (14 Prozent vs. 4 Prozent) und hatten vielfach Probleme unerwartete Ausgaben zu leisten (50 Prozent vs. 14 Prozent). Auch Freizeitaktivitäten auszuüben, die mit Kosten verbunden sind, war für hauptsächlich Sozialleistungsbeziehende (19 Prozent konnten es sich nicht leisten) seltener möglich als für den Rest der Bevölkerung (vier Prozent).