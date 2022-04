USA ließen in Afghanistan Milliarden teures Gerät zurück

Die USA haben einem Medienbericht zufolge Militärgerät im Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) in Afghanistan zurückgelassen. Nach dem chaotischen Abzug der internationalen Streitkräfte im August 2021 seien Flugzeuge, Fahrzeuge, Munition, Waffen und weiteres Gerät den militant-islamistischen Taliban in die Hände gefallen, berichtete der US-Sender CNN am Mittwochabend (Ortszeit).