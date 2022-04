Israel gedenkt der im Holocaust ermordeten Juden

Israel hat am Donnerstag der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden im Rahmen des „Yom HaShoah“ (Holocaust-Gedenktag) gedacht. Am Vormittag heulten für zwei Minuten landesweit die Sirenen. Autos hielten auf den Straßen an, Menschen standen still und gedachten der Toten. Anschließend begann eine Gedenkveranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.