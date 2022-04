Österreicher bei Brückeneinsturz auf Philippinen gestorben

Mehrere internationale Onlinemedien berichteten, dass sich der Österreichischer mit seiner frisch angetrauten Frau in einem der zwölf Fahrzeuge befand, die nach dem Unglück gegen 16.00 Uhr in den Fluss stürzten. Seine Frau, eine Einheimische, ist laut den Berichten schwanger und überlebte den Unfall. Das Paar befand sich gerade auf Hochzeitsreise. Laut „Kronen Zeitung“ soll es sich um einen Kärntner handeln.

Die Brücke, die in den 1970er-Jahren gebaut wurde und sich in der Stadtgemeinde Loay in der Provinz Bohol befindet, wurde 2013 durch ein Beben der Stärke 7,2 teilweise beschädigt, sagten lokale Beamte laut den Onlinemedien. Sie wurde dann repariert, sodass sie wieder für den Verkehr nutzbar war. Der Gouverneur von Bohol, Arthur Yap, sagte in einem Social-Media-Beitrag, dass die Brücke aufgrund von Überlastung eingestürzt sei.