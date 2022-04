Amadeus Awards für Josh, RAF Camora und Turbobier

Neun Gewinner der 22. Amadeus Austrian Music Awards stehen schon im Vorfeld der Gala fest. Einen Preis ergattern konnten etwa der fünfmal nominierte Wiener Sänger und „Starmania“-Juror Josh, aber auch RAF Camora und Turbobier. Wer wissen will, wer die Awards für das Album und den Song des Jahres sowie den FM4-Award mit nach Hause nimmt oder wer Live-Act und Songwriter des Jahres wird, muss sich bis zur Verleihung am morgigen Freitag im Wiener Volkstheater gedulden.

Bereits vor zwei Wochen wurde bereits bekannt, dass Boris Bukowski den Amadeus Award für sein Lebenswerk erhält. Der 1946 geborene Musiker feierte etwa mit der Band Magic 69 (später Magic) Erfolge und lieferte ab 1970 solo Hits wie „Kokain“ oder „Euer Fritze mit der Spritze“. Weiters wurden seitdem die Gewinner der Genre-Kategorien vermeldet: Bei Pop/Rock konnte sich heuer Josh durchsetzen, der auch in den Kategorien Song und Songwriter („Expresso & Tschianti“) und Album des Jahres („Teilzeitromantik“) nominiert ist. In der Kategorie Alternative setzte sich die Grazer Band Granada durch, die auch Chancen auf den FM4-Award hat. In der Kategorie Hip Hop/Urban gewann RAF Camora. Mit „Blaues Licht“ und „Zukunft“ ist der Rapper auch beim Song und Album des Jahres im Rennen.