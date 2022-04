Tausende bei „Marsch der Lebenden“ in Auschwitz

Etwa 2.000 junge Juden aus verschiedenen Ländern haben nach Angaben der Veranstalter am Donnerstag in Polen an die Opfer des Holocausts erinnert. Bei einem „Marsch der Lebenden“ gingen sie zusammen mit einigen Überlebenden der Shoah den gut 3,2 Kilometer langen Weg von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager in der NS-Zeit. Die Gedenkveranstaltung fand nach einer zweijährigen Pause wegen der Corona-Pandemie erstmals wieder statt.