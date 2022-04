Hilferuf der Asow-Führung in Mariupol an Regierung in Kiew

In einem dramatischen Appell aus dem von russischen Truppen eingeschlossenen Stahlwerk in Mariupol hat das ukrainische Asow-Regiment die Regierung in Kiew zur Hilfe aufgefordert. Die Kämpfer fragten sich zunehmend, warum Kiew Versprechen nicht halte und man allein gegen Artillerie, Schiffe und Flugzeuge stehe, erklärte ein Kommandant in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. In den Bunkeranlagen des Werks sollen sich auch noch etwa 1.000 Zivilisten aufhalten.