6.186 Neuinfektionen und 21 weitere Covid-Tote

Österreichweit sind am Freitag 6.186 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden. Das liegt etwa im Wochenschnitt von 6.119 positiven Tests pro Tag. 21 Covid-Todesfälle kamen auf 18.138 Verstorbene hinzu, allerdings waren noch angekündigte Nachmeldungen ausständig. Die Zahl der infizierten Intensivpatienten sank erstmals seit acht Monaten unter 100. Exakt 99 waren es am Freitag, so wenig wie zuletzt am 26. August 2021. Insgesamt gibt es noch 1.353 Covid-Spitalspatienten.

Im Burgenland kamen innerhalb von 24 Stunden 56 positive Tests hinzu, in Kärnten 330 und in Niederösterreich 1.772, geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. In Oberösterreich waren es 901 Neuinfektionen, in Salzburg 331 und in der Steiermark 561. Tirol meldete 280 weitere Ansteckungen, Vorarlberg 198 und Wien 1.757. Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz (Gesamtzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche) sank auf 477 Fälle je 100.000 Einwohner.