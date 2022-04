Moskau verhandelt laut Lawrow täglich mit Kiew

Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zufolge ist die Aufhebung der gegen Russland verhängten Sanktionen der schwierigste Teil der Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew. „Derzeit diskutieren die russische und die ukrainische Delegation täglich per Videokonferenz über den Entwurf eines möglichen Abkommens“, sagte Lawrow in einem Kommentar gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, der auf der Website des russischen Außenministeriums veröffentlicht ist.

Lawrow warf außerdem der NATO vor, das Ende der von offizieller russischer Seite so bezeichneten „Spezialoperation“ durch politische Vereinbarungen und Waffenlieferungen zu verhindern. Er behauptete weiterhin, das russische Militär tue „alles in seiner Macht Stehende, um zivile Opfer zu vermeiden“. Die Ukraine hingegen meldet täglich zivile Opfer, allein in der Region Kiew sollen fast 1.200 Leichen von Zivilisten entdeckt worden sein. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte gab die Zahl getöteter Zivilisten in der Ukraine zuletzt mit 2.899 an. Das Büro geht allerdings davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen erheblich höher sind.