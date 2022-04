Weitere Justizwoche mit Pilnacek und Fuchs im U-Ausschuss

Die kommende Woche im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ist abermals den Vorgängen in der Justiz gewidmet. Am Dienstag sind mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und dem mittlerweile suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek zwei Auskunftspersonen geladen, die nach dem Dafürhalten der Opposition als Teil eines türkisen Netzwerkes innerhalb der Justiz fungierten. Am Mittwoch kommt dann OGH-Vizepräsidentin Eva Marek und ein Staatsanwalt.