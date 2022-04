Kritik an ausbleibender Neuausschreibung der HGM-Spitze

Zuletzt war es ruhig um die Neuaufstellung des Heeresgeschichtlichen Museums geworden, das nach Berichten des Rechnungshofs und einer Expertenkommission in die Kritik geraten war. So führt Direktor M. Christian Ortner seit sein Vertrag 2020 nicht mehr verlängert wurde das Haus interimistisch. Die Neuausschreibung ließ indes bisher auf sich warten. Laut einem aktuellen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ könnte sich dies demnächst ändern.

Am Samstag meldete sich auch NEOS-Kultursprecherin Julia Seidl mit kritischen Wort: „Dass Verteidigungsministerin Tanner es in zwei Jahren nicht geschafft hat, eine Ausschreibung für eine neue Direktion des Heeresgeschichtlichen Museums zustande zu bringen, zeigt einmal mehr, dass diese Bundesregierung zwar Weltmeisterin im Ankündigen ist, aber genau nichts umsetzt.“ Wenn das Verteidigungsministerium nicht zur ordentlichen Führung des Museums in der Lage sei, müsse man ernsthaft in Erwägung ziehen, das Haus aus der Zuständigkeit des Ministeriums zu nehmen, so Seidl in einer Aussendung: „Ein Museum ist nicht dafür da, Versorgungsjobs zu schaffen und nur mit Skandalen Schlagzeilen zu machen.“