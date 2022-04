ÖVP NÖ-Parteitag: 99,5 Prozent für Mikl-Leitner als Obfrau

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist beim ÖVP-Landesparteitag am Samstag in St. Pölten als Landesobfrau bestätigt worden. Die 58-Jährige erhielt 99,5 Prozent Zustimmung. Damit übertraf sie das Ergebnis vom ersten Antreten im März 2017, als sie mit 98,5 Prozent an die Spitze der Landespartei und damit zur Nachfolgerin von Erwin Pröll gewählt worden war.