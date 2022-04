„Sanatorium Druschba“: Utopische Freundschaft auf der Krim

Der Film ist am 30. April beim Linzer Filmfestival Crossing Europe in der Schiene Local Artists zu sehen. Das Thema Russland und Ukraine war auch in früheren Festivalausgaben präsent, heuer hat es aber besondere Relevanz. „Sanatorium Druschba“ entstand freilich bereits vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, ebenso wie das aktuelle Festivalprogramm. Der in der aktuellen Situation wohl wichtigste Satz des Streifens wird am Schluss eingeblendet: „Die Interviews für diesen Film wurden 2018 auf der Krim und in Krasnodar (Südrussland) geführt“ - also nach der Annexion der Krim, aber vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Im Bewusstsein dessen muss man die Doku auch betrachten.